52-річного жителя Одещини судитимуть за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації

Правопорушнику може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до п’яти років.

В рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками статті 336 Кримінального кодексу України, слідчі встановили, що громадянин у встановленому законом порядку отримав повістку із зазначенням дати прибуття до Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Будучи придатним за станом здоров’я до проходження військової служби та не маючи жодних поважних причин на відстрочку, він своєчасно на призовний пункт не з’явився, тим самим відмовився від проходження військової служби, чим порушив вимоги ст.65 Конституції України, вимоги Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» та вимоги Указу Президента України «Про загальну мобілізацію».

На підставі зібраних в ході досудового слідства доказів, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури висунули правопорушнику звинувачення в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, що передбачено статтею 336 КК України й скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Подільське районне управління поліції Одещини