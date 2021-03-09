53-річний львів’янин чотири рази вистрелив у перехожого і застрелився сам

У Львові місцевий мешканець чотири рази вистрілив у 34-річного чоловіка з Одеси, після цього вдома вчинив самогубство. Поліція встановлює мотиви, однак за непідтвердженою інформацією причиною інциденту стали ревнощі через жінку.

«7 березня близько 21:40 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Городоцькій у Львові невідомий зловмисник кілька разів вистрелив у чоловіка, який саме вийшов з кафе, після чого втік з місця події. Правоохоронці встановили особу пораненого — 34-річного жителя міста Одеса. Медики виявили у нього чотири вогнепальних рани, зараз чоловік перебуває у реанімації», — повідомили у поліції Львівщини.

За свідченнями очевидців, інцидент трапився на вул. Городоцькій, 76 біля магазину «Рукавичка».

Згодом поліцейські встановили, що в одесита стріляв 53-річний львів’янин. Його тіло з вогнепальним пораненням в голову виявили вдома: повернувшись додому, чоловік вчинив самогубство. Слідчі вилучили на експертизу пістолет, з якого він стріляв.

Поліцейські не повідомляють, чи були знайомі між собою чоловіки та будь-які інші обставини інциденту. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що ймовірною причиною для з’ясування стосунків став «любовний трикутник». Слідчі проводять розслідування за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 ККУ (замах на вбивство) та за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою «самогубство». // zaxid.net