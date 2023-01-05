54-річного рівнянина судитимуть за стрілянину та поранення неповнолітнього

Слідчі Рівненського районного управління поліції закінчили досудове розслідування за фактами хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень, та незаконного зберігання зброї, боєприпасів, та за погодженням із прокуратурою скерували кримінальне провадження із обвинувальним актом на розгляд суду.

Нагадаємо, ввечері п’ятого жовтня на вулиці Вербовій у районі житлового сектору перехожий зробив зауваження компанії неповнолітніх через гучне спілкування. Між ним та ще одним мешканцем району, який став на захист підлітків, виник конфлікт. Після цього чоловіки розійшлися. Утім, через деякий час на тому ж місці пролунали постріли. Діти почали втікати, проте одна із куль влучила у 14-річного підлітка: у нього діагностували тілесні ушкодження у вигляді рани потиличної ділянки голови та виявили стороннє тіло у м’яких тканинах.

За результатами проведених першочергових слідчих дій та розшукових заходів оперативники встановили особу «стрільця». Ним виявився 54-річний рівнянин, який мешкає в будинку неподалік: він здійснив орієнтовно вісім пострілів у бік людей із револьвера під патрон Флобера.

Під час проведення санкціонованого обшуку в його квартирі поліцейські виявили та вилучили зброю, 63 придатних до стрільби патрони, зокрема 49 із них за результатами експертизи є боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї, та 14 — патронів Флобера.

Слідчі зібрали достатньо доказів та повідомили 54-річному рівнянину про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 4 статті 296 та частиною 1 статті 263 КК України.

Обвинувачений у скоєному зізнається та шкодує про вчинене.

Відділ комунікації поліції Рівненської області