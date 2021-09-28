5500 доларів за безперешкодне перевезення контрафактних цигарок – на Буковині затримано поліцейського та його спільника

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито начальника сектору реагування одного з відділів поліції в Чернівецькій області та його спільника (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, правоохоронець за пособництва цивільної особи вимагав та одержав від громадянина 5500 доларів США за безперешкодне перевезення по території області незаконного виготовлених цигарок.

Поліцейського та цивільну особу затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання останньої частини неправомірної вигоди в сумі 1500 доларів США. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Слідчі та процесуальні дії тривають. Перевіряється можлива причетність інших співробітників поліції до протиправної діяльності.

Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчим та оперативним підрозділами територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури