$5700 за вплив на депутатів Чернівецької міськради щодо відведення земель АТОвцям – судитимуть помічника нардепа

Офісом Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно помічника народного депутата України за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення депутатами Чернівецької міської ради (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений вимагав 5700 доларів США неправомірної вигоди за здійснення впливу на депутатів Чернівецької міськради та інших посадовців для прийняття сесією міської ради рішень про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків за клопотаннями учасників антитерористичної операції.

Його затримали правоохоронці під час одержання другої частини неправомірної вигоди – 5000 доларів США.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора