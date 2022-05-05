58-річного іноземця та 53-річного одесита судитимуть за скоєнні розбійного нападу на подружжя пенсіонерів

Подія сталася в лютому поточного року на території Окнянської ОТГ. Зловмисники ввечері увірвалися в оселю сімейної пари, вдарили чоловіка, який намагався чинити опір, зв’язали його разом з дружиною і, пригрозивши предметом, схожим на пістолет, відібрали заощадження, золоті прикраси і два мобільні телефони.

Спільників правоохоронці затримали протягом двох діб, вилучили у них речові докази причетності до злочину і помістили під варту.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що громадянин сусідньої держави понад три роки перебував у міжнародному розшуку за розбій, крадіжку і знищення документів, а його товариш з Одеси має непогашену судимість за вбивство і крадіжку. Вони заздалегідь спланували злочин, відразу після скоєння якого, розділили здобич і покинули попереднє місце мешкання.

Розслідуване у повному обсязі кримінальне провадження направлено до суду, який винесе зловмисникам свій вердикт. За вчинення розбійного нападу з метою заволодіння чужим майном за попередньою змовою та поєднаним з проникненням у житло фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подільське районне управління поліції в Одеській області