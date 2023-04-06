₴6,8 млн. збитків на заміні обладнання Канівського шлюзу – заступнику директора держпідприємства повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру заступнику директора одного з державних підприємств за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, тендерний комітет одного з державних підприємств, яке здійснює діяльність у сфері транспортної, технічної та екологічної політики при експлуатації внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів України, провів торги на закупівлю та заміну підйомно-опускних воріт Канівського шлюзу на загальну суму майже 25 млн грн.

При цьому, заступник директора вказаного підприємства, в порушення визначеної вартості для закупівлі воріт та без проведення обов’язкової державної експертизи, уклав з підприємством договір на покупку воріт за значно вищою вартістю, ніж передбачено тендерними документами.

В результаті таких дій державі спричинено збитки на суму 6, 8 млн гривень.

Крім того, на даний час проводяться слідчі дії, направлені на встановлення інших осіб – підрядних організацій, які були залучені до схеми розкрадання державних коштів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні наразі триває.

Викрито правопорушення прокурорами спільно з ГУ «І» ДЗНД СБ України та СУ ГУНП України у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура