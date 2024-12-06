₴6 млн. збитків на закупівлі дронів для військових – на Хмельниччині міського голову підозрюють у службовій недбалості

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури повідомлено про підозру одному з міських голів Хмельниччини в службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у 2024 році міська рада провела закупівлю 1 тисячі квадрокоптерів на понад 16 млн грн для забезпечення Сил оборони України.

Майже третиною цієї суми заволодів підрядник, який суттєво «зменшив» вартість дронів, встановивши на них вдвічі дешевше й нижчої якості навігаційне обладнання – відеокамери та відеопередавачі.

Завдяки таким махінаціям на виробництві кожного безпілотника товариство «економило» від 4 до 7,5 тис грн.

Не переконавшись у відповідності поставленої підрядником техніки обумовленим характеристикам, очільник міськради підписав акти приймання-передачі. Таким чином державі завдано 6,1 млн грн збитків.

Нагадаємо, що підряднику раніше повідомлено про підозру у привласненні чужого майна (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Шепетівського райуправління поліції ГУНП в Хмельницькій області, оперативний супровід – Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора