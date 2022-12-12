6 потерпілих та два знищені вибухом кіоски: у Києві іноземцю повідомили про підозру в порушенні вимог пожежної безпеки

Постраждалі – працівники, відвідувачі закладу та перехожі. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 9 грудня близько 19:00 на спецлінію 102 надійшов виклик щодо вибуху в кіоску швидкого харчування на вулиці Васильківській Голосіївського району столиці. На місце події прибула слідчо-оперативна група, вогнеборці ДСНС, вибухотехніки, екіпаж патрульних поліцейських та медики.

Завдяки злагодженій роботі профільних служб пожежу швидко ліквідовано, а лікарі надали необхідну медичну допомогу громадянам: четверо з них госпіталізовано, ще двоє звернулись до медзакладу самостійно. Постраждалі – працівники, відвідувачі закладу та перехожі. Вогнем знищено два торгівельних кіоска.

Попередньо встановлено, що вибух газового балона стався через неналежне поводження та нехтування правилами безпеки орендарем приміщення. Під час досудового розслідування правоохоронці затримали причетного до правопорушення чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець іноземної держави, 1986 року народження.

За даним фактом слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки та за погодження із окружною прокуратурою повідомили йому про підозру. На даний час тривають слідчі дії та вирішується питання щодо обрання порушнику запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає від трьох до восьми років за ґратами.

Поліція Києва нагадує правила безпеки при поводженні з газовими балонами:

• зберігати балони потрібно у спеціальних приміщеннях, які добре провітрюються, а також на відкритому повітрі за умови їхнього захисту від сонячних променів та дії атмосферних опадів;

• у житлових будинках чи квартирах ставити балони можна не ближче 0,5 м від газової плити, 1-2 м від нагрівальних приладів;

• саме приміщення, де використовується така плитка із балоном, необхідно провітрювати. Зріджений газ вдвічі важчий за повітря і тому скупчується в низьких непровітрюваних місцях;

• у приміщеннях для зберігання балонів з газами повинні бути встановлені прилади, які сигналізують про виникнення небезпечної концентрації газу;

• якщо вентиль закритий недостатньо добре, газ починає виходити і заповнювати приміщення. У результаті будь-яка іскра, навіть випадкова, може призвести до вибуху і пожежі;

• не можна залишати увімкненим газовий прилад без нагляду та заборонено використовувати приміщення для сну;

• зборонено самостійно ремонтувати та підключати газовий прилад;

• забороняється використовувати балони, у яких минув термін періодичного огляду, відсутні встановлені клейма, несправні вентилі, пошкоджений корпус, забарвлення і написи не відповідають вимогам.

Відділ комунікації поліції Києва