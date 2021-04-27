6 років 2 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна за придбання, зберігання та збут психотропної речовини

За підтримання публічного обвинувачення Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова Орджонікідзевський районний суд м. Харкова визнав винним 27-річного чоловіка за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропної речовини (ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 307 та ч.2 ст. 307 КК України) призначив покарання у виді 6 років 2 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, встановлено, що у грудні 2020 року, через мережу інтернет зловмисник купував оптовими партіями небезпечну психотропну речовину, яку розфасував по згорткам та розкладав їх по території Індустріального району м. Харкова, за ціною 100 грн за один згорток.

Так, під час чергового розкладання згортків зловмисника було затримано у порядку ст. 208 КПК України та під час його особистого обшуку виявлено та вилучено розфасованих 37 полімерних пакетів з особливо небезпечною психотропною речовиною – PVP. Крім того, встановлено, що за час своєї злочинної діяльності 27-річний чоловік встиг розкласти 28 згортків, які у подальшому були вилучені правоохоронцями.

Вироком Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 23.04.2021 особу визнано винною за ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 307 та ч.2 ст. 307 КК України та призначено покарання у виді 6 років 2 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок суду набере законної сили після сплину строків на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури