6 років позбавлення волі отримав чоловік, який збував наркотики у Харкові

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 18-річного чоловіка у незаконному придбанні, зберіганні, збуті психотропних і наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України) та призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, встановлено, що 18-річний харків’янин збував наркотики у різних районах Харкова.

Так, у травні 2021 року через інтернет-магазин молодик придбав психотропну речовину псилоцин та наркотичний засіб канабіс, щоб у подальшому продавати їх кінцевим споживачам.

29 травня 2021 року правоохоронці викрили закладчика та вилучили згортки з психотропними та наркотичними речовинами, які чоловік вже встиг розкласти.

Під час судового розгляду молодик визнав себе винним повністю.

24 січня 2022 року Київський районний суд м. Харкова виніс чоловіку обвинувальний вирок.

Вирок суду набере законної сили після сплину строків на його апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури