6 років позбавлення волі отримав винуватець ДТП, в якій загинули батько з сином

За підтримання публічного обвинувачення Київською обласною прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок водію, що спричинив дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинуло двоє людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

Ювенальним прокурором у суді доведено, що у грудні 2020 року на території Обухівського району, водій автомобіля марки «Renault» здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем марки «ВАЗ 21099».

У результаті дорожньо-транспортної пригоди 46-річний водій автомобіля «ВАЗ 21099» загинув на місці аварії, його 14-річний син помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Вироком суду чоловікові призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк 3 роки.

Також судом прийнято рішення про стягнення з обвинуваченого на користь потерпілих 500 тис грн моральної шкоди.

Київська обласна прокуратура