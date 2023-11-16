6 років позбавлення волі отримав раніше судимий військовослужбовець за «самоволку»

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Гайсинський районний суд Вінницької області визнав військовослужбовця, призваного за мобілізацією, винним у самовільному залишенні військової частини, вчиненому в бойовій обстановці (ч. 5 ст. 407 КК України).

Вироком суду старшого солдата, за сукупністю невідбутого покарання за попередніми вироками, призначеними за скоєння майнових злочинів, остаточно засуджено до 6 років позбавлення волі.

У суді доведено, що на початку березня 2023 року, раніше судимий військовослужбовець, з метою тимчасово ухилитись від проходження військової служби, самовільно залишив розташування підрозділу військової частини та незаконно перебував поза його межами до кінця березня 2023 року.

«Вільний» час він проводив на власний розсуд, пересуваючись різними областями України.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.

Наразі вирок суду ще не вступив в законну силу.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону