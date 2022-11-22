6 років позбавлення волі отримав волинянин, який п’яним скоїв смертельну ДТП

Прокурори Волинської обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про порушення нетверезим 38-річним жителем міста Нововолинська правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть одного потерпілого та заподіяло тілесні ушкодження середньої тяжкості – ще двом (ч. 2 ст. 286 КК України).

Удень 22 червня 2019 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля «Opel Vivaro», на автодорозі між селами Срмин та Перевали Володимирського району не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та злетів у кювет, де авто перекинулось.

У результаті ДТП один пасажир загинув, а ще двоє отримали травми.

Своєї винуватості у скоєному волинянин, який до цього неодноразово притягувався до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, не визнав, проте її було доведено зібраними під час розслідування доказами.

Вироком суду волинянину призначено покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.

Окрім того, з нього буде стягнуто 900 000 гривень моральної шкоди, завданої потерпілим.

Пресслужба обласної прокуратури