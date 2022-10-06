6 років позбавлення волі отримав винуватець смертельної ДТП у Луцьку

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури Луцький міськрайонний суд визнав 27-річного жителя обласного центру Волині винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Доведено, що увечері 03 січня 2018 року чоловік, керуючи автомобілем марки «OPEL OMEGA» на іноземній реєстрації, на вулиці Рівненській у Луцьку перевищив більш ніж удвічі дозволену швидкість руху, не впорався з керуванням та допустив зіткнення свого авто із бетонним відбійником шляхопроводу та металевим огородженням.

У результаті ДТП двоє пасажирів автівки загинули.

Суд призначив водію покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням на три роки права керувати транспортними засобами.

Окрім того, з нього буде стягнуто на користь потерпілих 1 мільйон 600 тисяч гривень моральної шкоди.

Пресслужба обласної прокуратури