6 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримала колаборантка з Балаклії

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За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 55-річну жінку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Прокурори у суді довели, що під час окупації м. Балаклія місцева мешканка погодилась працювати на «нову владу». У червні жінка добровільно надала згоду представникам РФ щодо призначення її на керівну посаду «начальника відділу кадрового забезпечення тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія Харківської області».

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Так, колаборантка керувала діяльністю відділу, брала участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади, забезпечувала оформлення документації стосовно прийому працівників до тимчасової цивільної адміністрації при окупаційній владі тощо.

У суді жінка щиро розкаялась.

8 лютого 2023 року суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області виніс вирок. Жінку визнано винною та призначено покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державного управління та органах місцевого самоврядування строком на десять років з конфіскацією всього належного їй майна.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Харківська обласна прокуратура

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