6 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримала колаборантка з Балаклії

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізюмської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 55-річну жінку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Прокурори у суді довели, що під час окупації м. Балаклія місцева мешканка погодилась працювати на «нову владу». У червні жінка добровільно надала згоду представникам РФ щодо призначення її на керівну посаду «начальника відділу кадрового забезпечення тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія Харківської області».

Так, колаборантка керувала діяльністю відділу, брала участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади, забезпечувала оформлення документації стосовно прийому працівників до тимчасової цивільної адміністрації при окупаційній владі тощо.

У суді жінка щиро розкаялась.

8 лютого 2023 року суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області виніс вирок. Жінку визнано винною та призначено покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державного управління та органах місцевого самоврядування строком на десять років з конфіскацією всього належного їй майна.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Харківська обласна прокуратура