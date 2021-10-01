6 років проведе за ґратами чоловік, який протягом тривалого часу вчиняв розпусні дії щодо малолітніх дітей

Вироком Новомосковського міськрайонного суду 47-річного громадянина визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб).

Так, у період з квітня по червень 2021 року обвинувачений, користуючись нагодою, доки інших членів сім’ї не було вдома, неодноразово вчиняв розпусні дії щодо двох онучок своєї дружини віком 8 та 6 років, а також їх 9-річної подружки.

Свою вину чоловік визнав повністю. Обвинувачення підтримувалось Новомосковською окружною прокуратурою.

Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури