6 років проведе за ґратами чоловік, який збував метадон, отриманий за програмою реабілітації

Суд виніс вирок 47-річному чоловіку, котрий, проходячи замісну підтримувальну терапію, сам не вживав препарат, а продавав його обмеженому колу наркозалежних осіб.

Нагадаємо, викрили збувача поліцейські відділення поліції № 3 Гайсинського РУП у м. Ладижин.

На підставі зібраних слідством доказів, суд першої інстанції визнав винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на 6 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні та підтримання публічного обвинувачення здійснювала Гайсинська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Вінницької області