6 років та 6 місяців ув’язнення отримав мешканець Южноукраїнська за наркоторгівлю та незаконне зберігання зброї

Первомайською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадження стосовно 23-річного мешканця м. Южноукраїнськ за фактами носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, незаконного придбання, зберігання, перевезення, збут особливо небезпечних психотропних речовин та незаконного придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин без мети збуту у великих розмірах (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України).

У суді прокурором доведено, що 16 березня 2023 року зловмисник приїхав із м. Южноукраїнськ до м. Первомайськ з метою збуту психотропних речовин шляхом розміщення «закладок». Віднайшовши місця для їх збуту розклав закладки та зробив фото з координатами місця їх розташування для подальшої передачі інформації покупцям.

У нього вилучено 17 згортків з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP. Крім того, вилучено пістолет та набої.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді позбавлення волі строком 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок не набрав законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Миколаївська обласна прокуратура