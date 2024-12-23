6 років ув`язнення отримав іноземець, який вчинив сексуальне насильство щодо малолітньої

Іноземний студент переслідував малолітню потерпілу до гуртожитку, де вона проживала, та вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо неї. Наразі суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

До столичної поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що невідомий чоловік, перебуваючи в приміщенні гуртожитку, вчинив сексуальне насильство щодо її 12-річної доньки.

Під час спілкування із правоохоронцями малолітня потерпіла повідомила, що під час прогулянки в Голосіївському районі до неї підійшов незнайомець, який почав її обіймати та всіляко приставати. Вирвавшись від чоловіка, дівчина побігла до свого гуртожитку, однак, зловмисник наздогнав її та продовжив вчиняти насильницькі дії сексуального характеру вже на кухні загального користування гуртожитку. Потерпілій вдалось втекти від кривдника до своєї кімнати, де вона одразу розповіла про скоєне дорослим.

Тоді, під час першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що до злочину причетний 20-річний іноземець, який тимчасово знаходився у столиці. Слідчі затримали кривдника та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України – вчинення насильницьких дій сексуального характеру, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років.

Так, зібравши необхідну доказову базу правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду, а в грудні поточного року суд завершив розгляд кримінального провадження та призначив фігуранту покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва