6 років ув’язнення отримав киянин, який «замінував» суд, не встигаючи на засідання, та скоїв крадіжку

Дніпровський районний суд міста Києва визнав громадянина винним у неправдивому повідомленні про замінування.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 11 квітня.

15 березня 2021-го неодноразово судимий за чоловік, перебуваючи неподалік станції метро «Харківська», зрозумів, що не встигає на судове засідання у Дніпровський райсуд Києва. Неприбуття могло б негативно позначитися на запобіжному заході. Тому він вирішив «зірвати» судове засідання.

Зловмисник купив сім-карту, щоб приховати свій справжній номер телефона. Далі подзвонив на «102» і сказав про замінування будівлі Дніпровського районного суду міста Києва.

Будівлю суду перевірили спеціалісти із використанням службового собаки, однак підозрілих та вибухонебезпечних предметів не знайшли.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, щиро розкаявся, раніше він активно сприяв розкриттю справи. За такі дії йому присудили 3 років позбавлення волі.

Однак влітку 2022 року цей чоловік також попався на крадіжці телефонних кабелів. Його на гарячому застукали охоронці. Затриманий деякий час приховував свої персональні дані, називаючись іншою особою. За крадіжку в умовах воєнного стану суд призначив 6 років позбавлення волі.

За сукупністю злочинів суд визначив остаточний строк тюремного покарання — 6 років.