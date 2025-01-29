6 років ув’язнення отримав шахрай за фейкові збори коштів на «лікування дитини» і «допомогу ЗСУ»

Суд виніс вирок 26-річному мешканцю Новгород-Сіверського району, який створював фейкові профілі в соціальних мережах для збирання пожертв небайдужих громадян під вигаданими приводами. Серед постраждалих – мати полеглого воїна, яка перерахувала шахраю кошти нібито на купівлю необхідного спорядження для військових.

Зловмисника визнано винним у шахрайстві в особливо великих розмірах. Йому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Нагадаємо, що поліція торік отримала низку повідомлень громадян про можливі шахрайські дії з боку осіб, яка у соцмережі під іменами «Сніжана» та «Віталій» організували підозрілі збирання благодійних пожертв. Жінка скаржилася на скрутне матеріальне становище та просила гроші на лікування своєї малолітньої дочки, а чоловік представлявся військовослужбовцем та збирав кошти на військову амуніцію, спорядження та на автівку для своїх побратимів.

Пильні заявники запідозрили, що обидва прохачі є шахраями. Зокрема, документи, які нібито підтверджують хворобу дитини, виглядали несправжніми. А «військовий» не оприлюднив жодних звітів про витрату зібраних коштів за призначенням.

Оперативники поліції Новгород-Сіверщини спільно зі співробітниками СБУ встановили, що власником обох фейкових профілів у соцмережах насправді є 26-річний мешканець одного з сіл Новгород-Сіверського району.

У такий спосіб зловмисник встиг ошукати щонайменше десятьох громадян з різних областей України, які різними сумами перераховували гроші шахраю. Серед постраждалих – мати полеглого воїна, яка перерахувала шахраю кошти нібито на купівлю необхідного спорядження для військових.

На підставі доказів, зібраних слідчими поліції під процесуальним керівництвом Новгород-Сіверської окружної прокуратури, суд визнав фігуранта винним у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3, 4 та 5 статті 190 Кримінального кодексу України). Шахраєві призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області