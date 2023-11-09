6 років за ґратами – прокурори відстояли вирок для екпрацівника виправної колонії за збут наркотиків
За участі прокурорів Львівської обласної прокуратури апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким колишнього працівника однієї із виправних колоній області засуджено до 6 років позбавлення волі, з конфіскацією майна. Його визнано винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).
Встановлено, що обвинувачений працював в одній із виправних колоній області на посаді інспектора нагляду в секторі максимального рівня безпеки, де відбувають покарання засуджені за особливо тяжкі злочини.
З метою збуту наркотиків ув’язненим, він придбав канабіс, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів. Після чого незаконно проніс його на територію установи, заховавши шприци з наркотиками за ременем.
Був виявлений та затриманий оперативниками установи виконання покарань.
Наразі обвинувачений звільнений із посади.
Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратуриTweet