60 днів за ґратами, або ₴840 тис. застави для затриманого на хабарі керівника ДАБІ Закарпаття.

В Ужгороді на хабарі затримали Віталія Лалакулича, начальника управління державної архітектурно-будівельної інспекції в Закарпатській області.

Вчора суд обирав міру запобіжного заходу для підозрюваного. Суддя Фазикош вирішив тримати його під вартою 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 840 000 гривень.

Цікаво, що прокуратура Закарпаття змінила кваліфікацію по цьому підозрюваному із «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» на дві статті «Замах на злочин» та «Вимагання». Тобто, закінчений замах на вимагання…

Сьогодні також мають обирати міру запобіжного заходу для заступника голови Закарпатської обласної ради Петра Грицика, який також проходить по цій справі.

В.Глагола

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