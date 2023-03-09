60-річний киянин виправдовував дії окупантів та поширював російську пропаганду

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 60-річному мешканцю столиці за фактами неодноразового поширення інформації, у якій міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, заперечення тимчасової окупації частини території України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний протягом квітня-липня 2022 року зі своєї особистої сторінки у соціальній мережі поширював для необмеженого кола користувачів пропагандистські матеріали, у яких свідомо зазначались перекручені історичні домисли щодо територіальної цілісності України, етнічного складу південних та східних регіонів, просувались ствердження законності утворення квазідержавних формувань «ДНР», «ЛНР» тощо.

У ході досудового розслідування за місцем проживання підозрюваного проведено обшук та вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що тексти опублікованих матеріалів містять схвалення збройної агресії Російської Федерації проти України, підтримують територіальні посягання країни-агресора на східні та південні області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура