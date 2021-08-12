$60 тис. за допомогу в уникненні кримінальної відповідальності — на Кіровоградщині викрито депутатів селищних рад

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури викрито двох депутатів селищних рад на вчиненні шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, депутати шляхом обману та зловживання довірою намагалися заволодіти 60 тис дол США керівника одного з підприємств Кіровоградщини. За ці кошти вони обіцяли вирішити питання щодо непритягнення підприємця до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Обох було викрито правоохоронцями після одержання усієї суми грошових коштів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Тривають першочергові слідчі дії, направлені на встановлення кола причетних осіб, у тому числі правоохоронців, до вчинення цього злочину.

Досудове розслідування здійснює територіальне управління ДБР, розташоване у м. Миколаєві, оперативний супровід – Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора