₴60 тисяч пропонував наркоторговець правоохоронцю за непритягнення до кримінальної відповідальності

Таку суму хабаря запропонував мешканець м. Олександрії одному із заступників начальника управління поліції за закриття кримінального провадження відносно нього з подальшим «кришуванням» протиправної діяльності зі збуту наркотичних засобів. За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури чоловіка викрили та затримали.

За даними слідства, чоловік, аби не потрапити за ґрати за зберігання наркотичних засобів, та подальше невжиття працівниками поліції заходів щодо документування незаконної діяльності, запропонував та надав посадовцю поліції неправомірну вигоду у розмірі 60 тис гривень.

Фігуранта затримано. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП України в Кіровоградській області, оперативний супровід – кіровоградське управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура