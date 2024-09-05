₴60 тис. за невтручання у діяльність підприємців: на Полтавщині затримали керівника Держпродспоживслужби

Окрім цієї суми посадовець одного з райуправлінь вимагав сплачувати йому щомісяця 10 000 гривень за безперешкодне ведення підприємцем свого бізнесу.Як в

становили оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області Нацполіції спільно з прокуратурою, виконувач обов’язків начальника районного управління Держпродспоживслужби області налагодив злочинну схему вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання.

З метою отримання коштів фальсифікувалися заяви та звернення громадян про нібито порушення щодо дотримання безпечності харчових продуктів та санітарних вимог з боку підприємців. Надалі працівники районного управління організовували позапланові перевірки підприємницької діяльності. За непритягнення до відповідальності та вигадані порушення підприємці повинні були надавати хабарі.

Так, в одного представника бізнесу вимагали 60 000 грн. Окрім того, у подальшому він повинен був щомісяця заносити 10 000 гривень за невтручання у його підприємницьку діяльність.

3 вересня поліцейські викрили в.о. начальника районного управління Держпродспоживслужби на отриманні неправомірної вигоди. Зі службового авто посадовця слідчі вилучили 60 000 гривень. Він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Проводяться подальші слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування корупційної схеми.

Заходи з викриття та документування проводилися за сприяння керівництва Держпродспоживслужби України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Миргородська окружна та Полтавська обласна прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України