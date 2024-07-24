600 000 грн планували отримати ділки за переправлення ухилянтів через держкордон: на Одещині поліція заблокувала нелегальний канал

Автівки з порушниками затримали за 18 км від державного кордону. Двоє ділків намагалися довезти до кордону шістьох військовозобов’язаних, де вони в обхід офіційних пунктів пропуску мали перейти до Молдови.

Заблокували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з співробітниками Подільського прикордонного загону. За даними правоохоронців, координати з датою та місцем збору військовозобов’язані отримували в месенджерах. За 100 000 гривень винагороди з кожного їх обіцяли безперешкодно доставити до лінії державного кордону з Молдовою, де вони пішки мали його перетнути.

22 липня за 18 кілометрів від кордону правоохоронці затримали автомобілі з шістьма чоловіками призовного віку – мешканці Запорізької, Черкаської, Київської, Харківської та Вінницької областей. За організацію незаконного перетину кордону ділки планували отримати від «клієнтів» 600 000 гривень.

Вирішується питання про повідомлення підозр двом «провідникам» за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. На «туристів» складені адміністративні протоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України (ч. 2 ст. 204-2 кодексу України про адміністративні правопорушення).

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України