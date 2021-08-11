600 тисяч доларів за посаду Голови ОДА – на Миколаївщині поліція затримала групу осіб

Зловмисники обіцяли посприяти у призначенні громадянина на посаду Голови Миколаївської державної адміністрації. За свої «послуги» просили 600 тис. доларів США.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Миколаївській області спільно зі слідчими Миколаївського обласного управління поліції встановили, що організатором злочинної схеми виявилася 64-річна жителька Києва — колишня працівниця управління справами Апарату Верховної Ради України. У спільники жінка залучила 36-річного мешканця столиці – голову правління благодійної організації.

За обумовленим зловмисниками планом, жінка підшукала нібито кандидата на посаду Голови Миколаївської ОДА. За це вимагала у останнього 600 тис. доларів США. При цьому наголошувала, що кошти потрібні для високопосадовців, які сприятимуть відповідному призначенню.

10 серпня оперативники та слідчі за силової підтримки обласного Управління «КОРД» затримали організатора та її спільника під час отримання частини обумовленої суми – 200 тис доларів США.

Наразі двох осіб затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, що відкрито за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, здійснює Миколаївська обласна прокуратура. Санкція статті передбачає покарання до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області