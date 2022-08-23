₴600 тис. «відкату» за підрядні роботи з ремонту трамвайних колій – затримано двох посадовців «Київпастранс» та посередників

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у сумі майже 600 тис. гривень затримано керівника структурного підрозділу комунального підприємства «Київпастранс», його заступника та двох посередників.

Згідно з матеріалами слідства, протягом 2021 року керівництво відокремленого структурного підрозділу КП «Київпастранс», підпорядкованого Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, прописало умови та уклало з підконтрольним фіктивним підприємством договір підряду на проведення робіт з реконструкції трамвайних колій. Сума договору становила понад 400 млн грн.

Фіктивний підрядник, не маючи власних потужностей для виконання робіт, уклав договір субпідряду з іншим приватним підприємством на майже 28 млн грн. Субпідрядник роботи виконав, але керівництво структурного підрозділу КП не поспішало із ним розраховуватися та заборгувало майже 3,5 млн грн.

За погашення цієї заборгованості та отримання «допуску» до інших проектів чиновники почали вимагали з виконавця робіт 10 відсотків «відкату». Загальна сума неправомірної вигоди становила понад 600 тисяч гривень.

У межах слідства проведено контрольовану передачу вказаних грошових коштів керівнику структурного підрозділу та його заступнику, яких затримано на «гарячому».

Також правоохоронці затримали двох посередників – директора підконтрольної фірми та довірену особу посадовця КП, який здійснював реєстрацію підконтрольних фіктивних підприємств, управляв ними та фактично вчиняв дії, направлені на розтрату та привласнення коштів міського бюджету, передбачених на розвиток транспортної інфраструктури м. Києва.

Під час обшуків у робочому кабінеті керівника структурного підрозділу знайдено гранату Ф1, яку останній демонстрував заявнику під час передачі ним неправомірної вигоди. У робочому сейфі чиновника також вилучили грошові кошти в сумі 20 600 доларів США.

Усім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні корупційного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Також перевіряється причетність учасників схеми до розкрадання понад 400 млн гривень бюджетних коштів, виділених на розвиток та утримання інфраструктурних об’єктів столиці.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Викрито корупційну схему прокурорами спільно зі слідчими СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР НП України та ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура