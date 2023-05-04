6000 доларів хабаря за оренду землі на Прикарпатті брав директор навчального закладу

Заходи з викриття корупційної схеми проводили оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Затримали посадовця учора, 3 травня, під час отримання першого «траншу».

Як встановили поліцейські, директор державного навчального закладу вимагав від підприємця неправомірну вигоду за укладання договору. А саме 6000 доларів США за користування частиною земельної ділянки для ведення підприємницької діяльності, пов’язаної зі зберіганням великогабаритної техніки.

Оперативники та слідчі поліції викрили фігуранта у власному автомобілі неподалік навчального закладу після отримання частини коштів – 3000 доларів США. Вирішується питання про повідомлення йому підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

За вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України