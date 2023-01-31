$6000 за довідку про багатодітну родину чи волонтерство – викрито чергову схему незаконного виїзду за кордон

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру 28-річного чоловіка за фактом організації незаконного переправлення призовників через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, мешканець Київщини разом з іншими особами пропонував чоловікам призовного віку, які бажають перетнути державний кордон України, виготовити підроблені документи, що дозволяють такий проїзд в умовах воєнного стану. Зокрема, пропонувалось оформлення документів щодо багатодітної сім’ї, а також реєстрація у системі «Шлях» водієм-волонтером.

Вартість таких «послуг» становила 6-7 тисяч доларів США, в залежності від виду підробленого документа.

У ході контролю за вчиненням злочину після отримання частини грошових коштів чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

У ході проведення обшуків виявлено мобільні телефони з відомостями про громадян, які зверталися за незаконною послугою, документацію з їхніми анкетними даними та грошові кошти.

Досудове розслідування триває з метою встановлення всіх осіб, які задіяні у злочинній схемі.

Викриття протиправних дій здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ Нацполіції у місті Києві разом із оперативниками ГУ ВБ СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура