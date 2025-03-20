$6000 за маршрут до Придністровʼя: житомирянина затримали за незаконне переправлення чоловіків через держкордон України

Фігурант відвозив клієнтів до одного з прикордонних населених пунктів на Одещині та відправляв у піший похід до Придністровʼя поза пунктами пропуску. Слідчі повідомили ділку про підозру, а суд відправив його під варту. Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Протиправну діяльність 24-річного житомирця викрили співробітники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ, слідчі відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з прикордонниками.

За даними слідства, молодик, діючи з невстановленою наразі особою, яка підшукала клієнта з Одеси, приїхав до нього із Житомира на власній автівці і повіз до одного із прикордонних населених пунктів Подільського району.

Згідно зі злочинним планом, перевізник повинен був доставити пасажира якомога ближче до Придністровʼя, а той вже перерахувати 6 000 доларів на картку спільника фігуранта. Останній зі свого боку мав проінструктувати клієнта щодо самостійного перетину кордону.

«Правоохоронці затримали ділка на підʼїзді до місця призначення. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України у незаконному переправлені осіб через державний кордон та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», – повідомила начальниця слідчого відділення територіального підрозділу поліції Валентина Істоміна.

Проводяться заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до злочинної схеми. Слідство триває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

Одеське районне управління поліції № 1