$6000 за переведення військового до іншого підрозділу: на Одещині затримали посадовця однієї з ВЦА

Він вимагав від дружини військовослужбовця, який під час бойових дій отримав поранення тяжкого ступеня, 6000 доларів США неправомірної вигоди.

Аби уникнути викриття та приховати свою діяльність, залучив посередницю.

За вказану суму начальник сектору мобілізаційної роботи однієї з військово-цивільних адміністрацій обіцяв вплинути на уповноважених осіб військової частини. Зокрема посприяти у прийнятті ними рішення щодо видачі «відношення» для подальшого проходження військовим служби в іншому підрозділі.

Наразі посадовець затриманий. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України