$6000 за присвоєння інвалідності – в організації схеми викрито керівника юридичної компанії

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито директора юридичної компанії в організації схеми, яка полягала у вимаганні грошових коштів з громадянина за вплив на прийняття рішення посадовими особами МСЕК щодо отримання групи інвалідності (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Вартість «послуг» з отримання групи інвалідності становила 6 тис. доларів США.

За вказану суму фігурант обіцяв вплинути на членів МСЕК під час прийняття ними рішення щодо встановлення громадянину 2-ї групи інвалідності.

Підозрюваного затримали під час передачі першої частини грошових коштів у розмірі 4 тис. доларів США.

На даний час фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме в одержанні неправомірної вигоди для третьої особи на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Викрито протиправну діяльність прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників УСР в м. Києві ДСР НПУ.

Київська міська прокуратура