$6000 за сприяння у списанні в запас: на Одещині затримали заступника голови ЛКК однієї з районних лікарень за отримання хабаря

Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру. Тепер йому загрожує ув’язнення, позбавлення права займати певні посади й конфіскація майна.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками Департаменту військової контррозвідки СБУ встановили, що заступник голови лікарсько-консультативної комісії однієї з лікарень Подільського району, у змові з невстановленими наразі службовими особами Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, запропонував громадянину допомогти його знайомому солдату однієї з військових частин звільнитись зі служби за станом здоров’я.

За свої «послуги» зловмисник попросив 6000 доларів. За цю суму обіцяв забезпечити військовослужбовця медичними документами щодо захворювань, що стали б підставою для винесення військово-лікарською комісією висновку про те, що він підлягає списанню в запас Збройних Сил України, та навіть організував військовому стаціонарне «лікування».

В ході проведення заходів для припинення злочинної діяльності фігуранта, поліцейські задокументували отримання ним неправомірної вигоди двома траншами та передачу обіцяних медичних документів, після чого затримали його у процесуальному порядку.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили правопорушнику про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи дії з використанням службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10-ти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 908 400 гривень. Встановлюються особи, причетні до оборудки.

Слідство триває. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Відділ комунікації поліції Одещини