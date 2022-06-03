$6000 за втечу з країни – організаторам незаконної схеми переправлення чоловіків за кордон повідомлено про підозру

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За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито двох осіб, які організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, співучасники підшукали двох мешканців Київщини, які попри заборону виїзду з країни, мали намір перетнути державний кордон минаючи прикордонні пункти пропуску і потрапити до країн ЄС. Вартість таких послуг оцінили у 6 тис дол США за двох.

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Підозрювані забезпечили доставку військовозобов’язаних «клієнтів» до однієї із західних областей України, а потім автомобілем доставили їх до прикордонної зони з Румунією. Там вони провели їм інструктаж та вказали напрямок руху до лінії розмежування держкордону.

Вказаних осіб затримано у порядку ст. 208 КПК України після одержання всієї обумовленої суми. До суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії, встановлюються інші особи, причетні до вказаного злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – Департамент захисту національної державності СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

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