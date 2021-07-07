₴62 млн. збитків через перевищення ліміту вилову риби – підозрюється посадовець природного парку на Херсонщині
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру посадовцю Національного природного парку «Нижньодніпровський» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).
За даними слідства, посадовець природного парку у 2019-2020 роках, знаючи про закінчення лімітів використання водних ресурсів, не вжив заходів щодо зупинення промислового вилову деяких видів риб, що призвело до перевищення ліміту на спеціальне використання цих ресурсів у межах території та об’єктів відповідного природно-заповідного фонду.
При цьому до повноважень підозрюваного входило збереження, відтворення та раціональне використання цих природних ресурсів. Внаслідок таких дій державі завдано шкоду на понад 62 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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