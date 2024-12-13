62-річний волинянин побив дружину до смерті
Трагедія трапилася 11 грудня у селищі Стара Вижівка.
У будинку за місцем проживання п’яний 62-річний волинянин побив свою дружину – 59-річну місцеву жительку.
Від отриманих травм постраждала загинула на місці.
Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До слова, у минулому чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.
За процесуального керівництва прокуратури затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Сьогодні, за клопотанням слідчого, Ратнівський районний суд Волинської області обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
За вчинене волинянину загрожує до десяти років позбавлення волі.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet