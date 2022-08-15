63-річного одесита затримали за умисний підпал майна волонтерської організації

Зловмисник облив горючою сумішшю і підпалив розташований на подвір’ї одного з автосалонів трейлер з медичними препаратами, засобами гігієни та продуктами харчування, які призначалися для роздачі тимчасово переміщеним громадянам. Вогонь зачепив і припарковані поруч транспортні засоби. Внаслідок підпалу загалом було знищено два автотрейлери з продукцією і два легкових автомобілі.

Співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області та Одеського районного управління поліції № 1 затримали правопорушника. Під час обшуку в домоволодінні чоловіка правоохоронці вилучили речові докази його причетності до злочину.

Поліцейські встановили, що напередодні підпалу фігурант кілька разів навідувався до волонтерського центру та добре знав про розташування їхнього майна.

Одеситу оголосили підозру за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Умисне пошкодження майна шляхом підпалу карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

В ході слідства правоохоронці встановлюватимуть мотиви скоєння цього злочину.

Одеське районне управління поліції № 1