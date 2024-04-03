63-річний піп одружився з 12-річною дівчинкою: у справу втрутилась поліція

Наприкінці квітня у Гані, що у Західній Африці, священник одружився з 12-річною дівчинкою. Відео та фото події опинились у мережі і викликали громадське обурення.

Як стверджують у BBC, священник Нуумо Боркетей Лавех Цуру ХХХІІІ, є “шанованим членом громади столиці Гани”.

Повідомляється, що на весіллі були присутні десятки членів громади. На відео, поширеному в мережі, чути голоси гостей, які радять 12-річній нареченій “бути готовою до виконання подружніх обов’язків”.

За законодавством Гани, мінімальний вік для вступу в шлюб становить 18 років. Тим не менш, лідери місцевих громад виправдовують весілля традиціями, а критику вважають наслідком нерозуміння локальних звичаїв.

За даними видання, 63-річний Нуумо як духовний лідер “відіграє неабияку роль у житті спільноти”: здійснює жертвоприношення від імені громади, молиться про її захист, забезпечує дотримання культурних звичаїв і проводить інші обряди.

Педіатрична асоціація Гани висловила побоювання, що, ця подія може стати потенційним приводом для збільшення випадків педофілії:

“Уявлення про прийняття дитячих шлюбів і відкрите нахабне схвалення або захист практики впливовими лідерами громади потенційно можуть сприяти певній девіантній поведінці, як-от педофілія”.

Правоохоронці заявили, що встановили особу дівчинки та взяли її під захист. Також поліція звернулася до урядового міністра у справах дітей і департаменту соціального забезпечення, щоб надати 12-річній необхідну підтримку на час проведення розслідування. // УП. Життя