63 згортки з, імовірно, наркотиками виявили у закладника вінницькі патрульні

Учора ввечері під час патрулювання в лісопарку охоронці порядку звернули увагу на підозрілого чоловіка, який намагався втекти, побачивши поліцейських. Патрульні вирішили його перевірити.

Громадянином виявився 20-річний житель м. Вінниці. Спілкуючись із патрульними, він постійно нервував. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в його рюкзаку та нагрудній сумці 63 поліетиленові згортки з речовинами, схожими на наркотики.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для вилучення, імовірно, наркотиків та кваліфікацій дій затриманого.

Нагадуємо! За виробництво, придбання, зберігання наркотичних засобів або психотропних речовин передбачена, як кримінальна, так і адміністративна відповідальність.

Патрульна поліція України