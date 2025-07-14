66-річна жінка влаштувала пожежу в Хаджибейському районі Одеси (фото)

Унаслідок протиправних дій пенсіонерки вогнем було знищено два сміттєвих баки комунального підприємства та пошкоджено гараж і автівку місцевого жителя. За скоєне правопорушниці загрожує кримінальна відповідальність.

Подія сталася у червні під вечір поруч із житловими будинками на вулиці Балківській. Літня одеситка підпалила один пластиковий контейнер для відходів, унаслідок чого зайнявся й інший контейнер, який стояв поряд. Розгорівшись, вогонь перекинувся на розташований неподалік гараж та транспортний засіб, що знаходився всередині.

Пожежу побачили місцеві мешканці та викликали співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, які її загасили. Ніхто з людей не постраждав, але комунальне майно було знищене, що спричинило місту збитків на суму більше 13 тисяч гривень. Крім того, матеріальної шкоди зазнав 34-річний містянин: ремонт «Volkswagen Tiguan» йому обійдеться майже в 171 тисячу грн, а збитки, пов’язані з пошкодженим гаражним приміщенням, ще визначаються спеціалістами.

У результаті вжитих слідчо-розшукових заходів співробітники відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 встановили правопорушницю. Мотиви вчинку 66-річної містянки встановлюватимуться в ході подальшого слідства.

«Зібравши достатньо доказів, ми повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – в умисному знищенні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10-ти років. Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси», – розповів слідчий територіального підрозділу поліції Владислав Дехтярук.

Одеське районне управління поліції № 1