₴67 тис. за вплив на комісію, що перевіряла знання з охорони праці – за хабар судитимуть начальника Управління Держпраці та пособника

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника Управління Держпраці в одній з областей Західного регіону та його пособника, які отримали понад 67 тис. грн. неправомірної вигоди від представника одного з місцевих товариств (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За версією слідства, посадовець разом з пособником одержали від представника товариства, що проводить відповідне навчання з питань охорони праці, неправомірну вигоду за створення комісій, проведення процесу навчання та перевірки знань з питань охорони праці й підписання відповідних посвідчень про здачу навчального матеріалу.

На початку вересня минулого року чиновник через пособника отримав частину неправомірної вигоди — 28 500 грн за підписані ним 114 посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці.

У жовтні 2021 року посадовця затримали правоохоронці й вилучили одержані ним ще 39 тис грн за 147 посвідчень.

Розслідування здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури