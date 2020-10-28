69-річний дідуган, в процесі попойки наніс 50-річному товаришу понад 500 ножових ударів ножем від яких той помер

За клопотанням Артемівської місцевої прокуратури чоловіку, який обґрунтовано підозрюється в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 жовтня 2020 року 69-річний мешканець м. Бахмута у своїй квартирі розпивав спиртні напої із товаришем. Між ними виникла сварка, під час якої господар звинуватив потерпілого у крадіжці власного майна. Зловмисник повалив чоловіка на підлогу, та, використовуючи кухонний ніж, наніс йому понад 500 ударів, з яких 35 – проникаючі поранення в область грудної клітини, черевної порожнини та голови.

Після скоєного злочину нападник пішов відпочивати, а 50-річний потерпілий від отриманих травм помер.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури