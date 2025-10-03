7,5 тис. євро за нелегальний перехід кордону: викрито чергову схему переправлення ухилянтів до Румунії

Офіцери оперативних підрозділів Чернівецького прикордонного загону отримали інформацію про підготовку групового порушення державного кордону на одній з гірських ділянок. Місцевий житель через месенджер пропонував переправлення до Румунії в обхід пунктів пропуску.

Зібравши групу, організатор на власному автомобілі повіз своїх клієнтів до кордону. На околиці одного з населених пунктів прикордоння правоохоронці зупинили автомобіль. Зрозумівши, що загрожує затримання, водій намагався втекти, однак прикордонники заблокували автомобіль та затримали всіх, хто перебував у ньому.

В ході подальшої роботи охоронці кордону дізналися, що четверо жителів Івано-Франківської, Чернівецької та Дніпропетровської областей за нелегальний перехід до Румунії мали заплатити по 7,5 тисячі євро.

Відносно них складені протоколи про адміністративне правопорушення.

Головного організатора схеми затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

