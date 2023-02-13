$7,5 тис. за перетин держкордону чоловіками призовного віку – на Київщині викрито керівника благодійного фонду

За процесуального керівництва прокурорів Броварської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру керівнику благодійного фонду за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідством встановлено, що в умовах воєнного стану мешканець Київщини розробив схему з переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. З метою конспірації своєї протиправної діяльності він створив благодійний фонд та орендував приміщення, де зустрічався з охочими скористатися його послугами, які оцінював від 6 до 7,5 тис. доларів США.

За цю суму підозрюваний обіцяв організувати виїзд за кордон за підробленими довідками волонтера з внесенням відповідних відомостей до системи «Шлях».

Під час обшуків за адресою проживання та місцем здійснення його протиправної діяльності вилучено грошові кошти, мобільні телефони і комп’ютерну техніку з відомостями про громадян, які зверталися до нього за вказаною “послугою”, а також документацію з їхніми анкетними даними.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші причетні до злочину особи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Броварського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура