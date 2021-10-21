7 років позбавлення волі – на Київщині оголошено вирок чоловіку, який зґвалтував 91-річну бабусю

За підтримання публічного обвинувачення Броварською окружною прокуратурою, вироком суду 48-річного чоловіка визнано винним у зґвалтуванні (ч. 2 ст. 152 КК України).

Так, в ході судового розгляду прокурором доведено, що у квітні 2021 року мешканець Броварського району зайшов до кімнати своєї 91-річної бабусі, з якою він проживав у одному будинку, застосував фізичну силу і вступив із потерпілою в статевий зв’язок проти її волі.

Враховуючи докази, надані стороною обвинувачення, суд призначив чоловікові покарання – 7 років позбавлення волі.

Вирок законної сили ще не набрав. Сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Київська обласна прокуратура