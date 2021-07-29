7 років позбавлення волі отримав іноземець-«шлункокур’єр», який у собі віз до України понад 1 кг кокаїну

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури Бориспільський міськрайонний суд визнав громадянина винним у контрабанді наркотичних засобів (ч. 3 ст. 305 КК України).

Встановлено, що у квітні поточного року чоловік, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, вирішив здійснити контрабанду наркотиків на територію України. З цією метою він прилетів до Бразилії, де перебуваючи у готельному номері, ковтнув 91 капсулу з кокаїном, після чого одразу вилетів до Києва.

В міжнародному аеропорту «Бориспіль», під час проходження митного контролю, іноземця було запрошено для ретельного огляду із застосуванням комп’ютерної томографії черевної порожнини, у ході якого у шлунку виявлено велику кількість капсул.

Загалом наркокур’єр намагався провести через кордон трохи більше кілограма кокаїну.

У зв’язку з тим, що фігурант співпрацював із слідством, було укладено угоду про визнання винуватості, на підставі якої його засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська обласна прокуратура